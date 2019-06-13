Два дома сгорели при крупном пожаре в Волгодонске



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В результате пожара два дома сгорели в Волгодонске Ростовской области. Происшествие случилось около 16 часов 14 июня в переулке Мирном.



Сначала загорелся один частный дом. Вскоре огонь перекинулся на соседнее здание. Примерно через 40 минут пожару присвоили ранг № 2. На то, чтобы локализовать пламя, ушёл час. Огонь пылал на площади 350 квадратных метров.



- К тушению привлекались 31 человек личного состава и девять единиц техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал.