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При пожаре в летней кухне в Ростовской области погиб 28-летний парень

При пожаре в летней кухне в Ростовской области погиб 28-летний парень
В Ростовской области 28-летний парень погиб при пожаре. ЧП случилось в селе Сусат утром 26 февраля.

На улице Молодежной загорелась летняя кухня. Когда на место приехали спасатели, почти вся ее площадь была в огне. Пламя распространилось на 28 квадратных метров постройки. Выяснилось, что внутри находится человек.

Однако спасти дончанина не удалось. Его тело вынесли во время ликвидации пожара.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

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