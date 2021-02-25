При пожаре в летней кухне в Ростовской области погиб 28-летний парень

В Ростовской области 28-летний парень погиб при пожаре. ЧП случилось в селе Сусат утром 26 февраля.На улице Молодежной загорелась летняя кухня. Когда на место приехали спасатели, почти вся ее площадь была в огне. Пламя распространилось на 28 квадратных метров постройки. Выяснилось, что внутри находится человек.Однако спасти дончанина не удалось. Его тело вынесли во время ликвидации пожара.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.