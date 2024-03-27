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В Ростовской области сгорел припаркованный грузовик

В Ростовской области сгорел припаркованный грузовик
В городе Азове Ростовской области сгорел припаркованный грузовик. Происшествие случилось 26 марта на улице Привокзальной.

На кадрах видно, как из большегруза валят густые клубы дыма. Неподалеку от машины на земле лежит человек. Не исключено, что это водитель транспорта.

Люди увидели, что мужчина нуждается в помощи и начали сбегаться к месту ЧП.

Что стало причиной пожара, неизвестно. В ГУ МЧС по Ростовской области пока не давали никаких комментариев.
Фото: СоцСети
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