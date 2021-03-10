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В Ростовской области сгорел припаркованный автомобиль

В Ростовской области сгорел припаркованный автомобиль
На Дону дотла сгорел припаркованный автомобиль. Происшествие случилось в городе Аксае 11 марта около 20 часов.

«Фольксваген Гольф» воспламенилась на улице Дружбы. Причиной возгорания мог стать поджог или короткое замыкание электропроводки. На место направили шесть спасателей и две пожарных машины. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал.

Владелец транспорта потерпел огромные убытки. От машины остался только обуглившийся корпус - восстановлению она не подлежит. Такая марка авто стоит порядка 1,5 миллиона рублей.

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