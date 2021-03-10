В Ростовской области сгорел припаркованный автомобиль

На Дону дотла сгорел припаркованный автомобиль. Происшествие случилось в городе Аксае 11 марта около 20 часов.«Фольксваген Гольф» воспламенилась на улице Дружбы. Причиной возгорания мог стать поджог или короткое замыкание электропроводки. На место направили шесть спасателей и две пожарных машины. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал.Владелец транспорта потерпел огромные убытки. От машины остался только обуглившийся корпус - восстановлению она не подлежит. Такая марка авто стоит порядка 1,5 миллиона рублей.