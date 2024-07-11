В Ростовской области ребенок пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадал ребенок. ДТП случилось вечером 11 июля в городе Зверево.Около 18:30 водитель «ВАЗ-2110» ехал по улице Обухова. В районе дома № 8 он на скорости впечатался в попутную машину «Киа Церато». От удара оба транспорта получили механические повреждения.— В результате ДТП медпомощь понадобилась 5-летнему ребенку, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Девочка находилась в автокресле, что помогло избежать серьезных травм.Взрослые отвезли малышку в больницу самостоятельно, после оформления аварии. Водителю «Киа» помощь не понадобилась. Вероятно, он отделался синяками и испугом.