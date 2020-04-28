На трассе в Ростовской области опрокинулось авто: пострадал ребёнок
Ребёнок пострадал в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось на автодороге Усть-Донецк — Семикаракорск около полудня 30 апреля.
По предварительной информации, 34-летняя женщина на «Ниссане Альмера» стала обгонять едущую впереди машину. Она вылетела на левую обочину, и автомобиль перевернулся.
- В результате ДТП пострадала девятилетняя дочь водителя, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Девочка находилась в детском кресле, что помогло избежать более серьёзных последствий. Малышку доставили в больницу.