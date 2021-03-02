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В Волгодонске разыскивают без вести пропавшую 50-летнюю женщину

В Волгодонске разыскивают без вести пропавшую 50-летнюю женщину
В Волгодонске пропала 50-летняя женщина. Местонахождение Ирины Будариной неизвестно уже двое суток.

Она ушла из дома по улице Пионерской утром 3 марта и до сих пор не вернулась обратно. Родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

Женщина худощавая, глаза карие, волосы каштановые, стрижка каре, рост – 160 сантиметров. Была одета в темно-синюю куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Будариной, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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