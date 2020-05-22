В Ростовской области разыскивают пропавшую дезориентированную пенсионерку

Пропавшую без вести женщину разыскивают в Ростовской области. Ирина Емельянова пропала 24 мая в Аксайском районе.Она проживает в садовом товариществе «Содружество» хутора Нижнетемерницкого. Около 17 часов она вышла из дома на улице Вишнёвой и до сих пор не вернулась. Когда и к вечеру Ирина не появилась, родственники бросились на поиски. Они сообщили о пропавшей в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».Емельяновой - 64 года. Она не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. В связи с этим всех неравнодушных просят принять участие в поисках.Её рост — 158 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины каштановые волосы, с проседью, серо-зелёные глаза. Она была одета в красный халат, на ногах - домашние тапочки.Любую информацию о том, где может находиться Ирина Емельянова, просят сообщать по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.