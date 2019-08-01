В Ростовской области разыскивают 45-летнего уроженца Краснодарского края



В донском регионе разыскивают пропавшего уроженца Краснодарского края. Владимир Синицын уехал из дома в станице Старолеушковской 30 июня и с тех пор о нем ничего не известно.



Есть информация, что мужчина направлялся из Краснодарского края в Ростов-на-Дону. Поэтому волонтеры донской столицы просят оказать ростовчан помощь в поисках пропавшего.



На вид ему около 45 лет, рост - 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Из особых примет у пропавшего на обеих руках есть татуировки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира, просьба обратиться по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.