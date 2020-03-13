В Ростовской области разыскивают 46-летнего мужчину из Краснодарского края



46-летнего мужчину из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Василий Диденко перестал выходить на связь с 21 февраля.



Пропавший проживает на территории хутора Северин, Тбилисского района. Позднее к поискам мужчины подключились волонтеры из «Лиза Алерт Юг».



Рост Василия составляет 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. В последний раз, когда разыскиваемого видели, на нем была одета черная куртка, черные штаны и черные галоши.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Василия Диденко просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.