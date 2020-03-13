Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают 46-летнего мужчину из Краснодарского края

В Ростовской области разыскивают 46-летнего мужчину из Краснодарского края
46-летнего мужчину из Краснодарского края разыскивают в Ростовской области. Василий Диденко перестал выходить на связь с 21 февраля.

Пропавший проживает на территории хутора Северин, Тбилисского района. Позднее к поискам мужчины подключились волонтеры из «Лиза Алерт Юг».

Рост Василия составляет 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. В последний раз, когда разыскиваемого видели, на нем была одета черная куртка, черные штаны и черные галоши.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Василия Диденко просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.