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В Ростовской области разгорелся крупный ландшафтный пожар

В Ростовской области разгорелся крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области бушует крупный ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул на северо-востоке станицы Тацинской около 13:30.

Пожар распространился на площади 400 квадратных метров рядом с железнодорожными путями. На место происшествия были направлены восемь пожарных расчётов и три автоцистерны.

Напомним, что 15 сентября в Аксайском районе произошел крупный ландшафтный пожар, который охватил 6000 квадратных метров и вплотную подошел к частным домам. В результате от огня пострадали 15 построек в садовом товариществе «Задонье».
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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