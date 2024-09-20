В Ростовской области разгорелся крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области бушует крупный ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул на северо-востоке станицы Тацинской около 13:30.
Пожар распространился на площади 400 квадратных метров рядом с железнодорожными путями. На место происшествия были направлены восемь пожарных расчётов и три автоцистерны.
Напомним, что 15 сентября в Аксайском районе произошел крупный ландшафтный пожар, который охватил 6000 квадратных метров и вплотную подошел к частным домам. В результате от огня пострадали 15 построек в садовом товариществе «Задонье».