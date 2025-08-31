Ландшафтный пожар площадью 4100 квадратных метров загорелся в Аксайском районе
Ландшафтный пожар площадью 4100 квадратных метров загорелся в Аксайском районе. Происшествие случилось днем 30 августа на улице Спортивной в поселке Темерницком.
Вначале очевидцы заметили, что огонь охватил траву, а потом он перекинулся на склад. Вскоре площадь пожара составила 4100 квадратных метров.
Пожар ликвидировали к 18:30.
Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на четыре частных дома. Также в пожаре никто не пострадал.