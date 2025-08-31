- На месте тушения было задействовано 64 специалиста и 16 единиц техники, - проинформировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Ландшафтный пожар площадью 4100 квадратных метров загорелся в Аксайском районе. Происшествие случилось днем 30 августа на улице Спортивной в поселке Темерницком.Вначале очевидцы заметили, что огонь охватил траву, а потом он перекинулся на склад. Вскоре площадь пожара составила 4100 квадратных метров.Пожар ликвидировали к 18:30.Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на четыре частных дома. Также в пожаре никто не пострадал.