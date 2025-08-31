Новости
Ландшафтный пожар площадью 4100 квадратных метров загорелся в Аксайском районе

Ландшафтный пожар площадью 4100 квадратных метров загорелся в Аксайском районе. Происшествие случилось днем 30 августа на улице Спортивной в поселке Темерницком.

Вначале очевидцы заметили, что огонь охватил траву, а потом он перекинулся на склад. Вскоре площадь пожара составила 4100 квадратных метров.
- На месте тушения было задействовано 64 специалиста и 16 единиц техники, - проинформировали в ГУ МЧС по Ростовской области.


Пожар ликвидировали к 18:30.
Огнеборцам удалось не допустить распространение огня на четыре частных дома. Также в пожаре никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
