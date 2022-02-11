В Ростовской области пропала 84-летняя пенсионерка

Фото: «Лиза Алерт Юг»

В Ростовской области второй день ищут 84-летнюю Антонину Федотову (Венидиктову). Женщина пропала без вести 12 февраля.В тот день она ушла из дома в поселке Павло-Мануйловском Неклиновского района и не вернулась обратно. Вторые сутки пенсионерку разыскивают полиция и волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».Пропавшая худощавого телосложения, рост – 156 сантиметров, седовласая. Была одета в синие штаны, черную короткую куртку и серую шапку с британским флагом, обута в черные галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении Антонины Федотовой (Венидиктовой), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.