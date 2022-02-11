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В Ростовской области пропала 84-летняя пенсионерка

В Ростовской области пропала 84-летняя пенсионерка
В Ростовской области второй день ищут 84-летнюю Антонину Федотову (Венидиктову). Женщина пропала без вести 12 февраля.

В тот день она ушла из дома в поселке Павло-Мануйловском Неклиновского района и не вернулась обратно. Вторые сутки пенсионерку разыскивают полиция и волонтеры добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».

Пропавшая худощавого телосложения, рост – 156 сантиметров, седовласая. Была одета в синие штаны, черную короткую куртку и серую шапку с британским флагом, обута в черные галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении Антонины Федотовой (Венидиктовой), сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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