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В Ростове пропала без вести 82-летняя женщина

В Ростове пропала без вести 82-летняя женщина
В Ростове-на-Дону пропала без вести 82-летняя глухая женщина. Анна Минаева ушла из дома по улице Заводской 17 октября около полудня и до сих пор не вернулась обратно.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг», уточнив, что пенсионерка может называться другими именами и фамилиями.

Пропавшая среднего телосложения, рост – 157 сантиметров, глаза серые, волосы седые. Была одета в синюю кофту, черные гамаши, бежевую куртку и шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Минаевой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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