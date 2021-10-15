В Ростове пропала без вести 82-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала без вести 82-летняя глухая женщина. Анна Минаева ушла из дома по улице Заводской 17 октября около полудня и до сих пор не вернулась обратно.Обеспокоенные родственники обратились в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг», уточнив, что пенсионерка может называться другими именами и фамилиями.Пропавшая среднего телосложения, рост – 157 сантиметров, глаза серые, волосы седые. Была одета в синюю кофту, черные гамаши, бежевую куртку и шапку.Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Минаевой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.