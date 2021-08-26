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В Ростовской области пропала без вести 61-летняя женщина

В Ростовской области пропала без вести 61-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 61-летнюю Татьяну Сердинову. Она ушла из дома в станице Вешенской Шолоховского района 26 августа и до сих пор не вернулась.

Родственники женщины заявили о ее исчезновении в полицию. К поискам подключились и члены добровольческого объединения «Лиза Алерт Юг».

Пропавшая худощавого телосложения, рост – 159 сантиметров, глаза серые, волосы темные, с проседью. Была одета в брюки, майку, обута в серые мокасины с принтом белых цветов.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Сердиновой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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