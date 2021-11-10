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В Ростовской области ищут пропавшего под Волгоградом 36-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего под Волгоградом 36-летнего мужчину

В Ростовской области без вести пропал 36-летний мужчина. О том, где находится Олег Погорелов, неизвестно с 9 октября.

Мужчина выехал из Волгоградской области и направлялся в Московскую через донской регион, поэтому может находиться в Ростовской области.

На вид пропавшему - около 36 лет, у него рост - 185 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черную кожаную куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. При себе была сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию, по номеру волонтеров: 8-800-700-54-52 или в службу 112.
Фото: Лиза Алерт.
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