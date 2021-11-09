В Ростовской области пропал 79-летний мужчина

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В Ростовской области без вести пропал 79-летний мужчина. О том, где находится Алексей Карпушин, неизвестно с 6 ноября.Мужчина вышел из дома в поселке Матвеев Курган и пропал без вести. О том, куда и зачем он пошел, родственники не знают. Они стали беспокоиться, когда вечером того же дня он не вернулся домой. На следующий день он также не дал о себе знать. Тогда родные заявили в полицию о его пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.На вид пропавшему - около 79 лет, рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые короткие. Был одет в свитер с цветными ромбами, камуфляжные штаны и серую фуражку, обут в черные галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию, по номеру волонтеров: 8-800-700-54-52 или в службу 112.