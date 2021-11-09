Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пропал 79-летний мужчина

В Ростовской области пропал 79-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 79-летний мужчина. О том, где находится Алексей Карпушин, неизвестно с 6 ноября.

Мужчина вышел из дома в поселке Матвеев Курган и пропал без вести. О том, куда и зачем он пошел, родственники не знают. Они стали беспокоиться, когда вечером того же дня он не вернулся домой. На следующий день он также не дал о себе знать. Тогда родные заявили в полицию о его пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.

На вид пропавшему - около 79 лет, рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые короткие. Был одет в свитер с цветными ромбами, камуфляжные штаны и серую фуражку, обут в черные галоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию, по номеру волонтеров: 8-800-700-54-52 или в службу 112.
.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.