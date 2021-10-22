В Ростовской области без вести пропал 54-летний мужчина. Местонахождение Черноморова Владимира Петровича неизвестно с 27 августа.Мужчина ушел из дома в хуторе Старокузнецов Милютинского района в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, когда он не вернулся домой. Они подождали до конца дня, но мужчина так и не пришел. Не дал он о себе знать и на следующий день. Обеспокоенные родные обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.На вид пропавшему - около 54 лет, рост - 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые короткие. Был одет в черные спортивные брюки, коричневые кроссовки с белыми полосками. Из особых примет - татуировки на теле.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию или по номеру волонтеров: 8-800-700-54-52, или 112.