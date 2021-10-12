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В Таганроге без вести пропал 32-летний мужчина

В Таганроге без вести пропал 32-летний мужчина
В Таганроге без вести пропал 32-летний мужчина. Местонахождение Ивана Лагутина неизвестно с 13 октября.

По словам волонтеров, мужчина пропал 13 октября. Родственники забили тревогу, когда он не вернулся домой. Они решили подождать до конца дня, однако мужчина не объявился. Не дал он о себе знать и на следующий день. Обеспокоенные родные обратились в полицию с заявлением о его пропаже. К поискам подключились добровольцы поискового отряда.

На вид пропавшему - около 32 лет, рост - 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные и короткие. Был одет в темно-синюю куртку со светлыми вставками и капюшоном, синие джинсы, черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего таганрожца, просьба позвонить в полицию или волонтерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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