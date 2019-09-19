В Ростовской области прооперировали сфинкса с острым расширением желудка



В Ростовской области маленькому сфинксу сделали операцию на желудке. Четырёхмесячная Фенечка поступила ночью в азовскую клинику «ВетЮг». Хозяева обнаружили, что у котёнка сильно увеличился объём живота, и повезли его к специалистам.



Животное уже находилось в критическом состоянии. Сделав рентгеновские снимки, врачи диагностировали у Фени острое расширение желудка, из-за этого в организме была нарушена циркуляция крови. Внутри скопилось большое количество пищи и газов.



- Мы провели лапаротомию и гастротомию – разрезали стенку желудка, чтобы извлечь из него содержимое, - сообщил главный врач клиники «ВетЮг» Максим Войтенко. - Было удалено около 250 миллилитров каши с овощами, пища уже начала бродить в желудке и вызвала такое тяжёлое состояние у кошки.



Специалист добавил, что сфинксов, тем более таких маленьких, лучше кормить хорошим покупным кормом.



Спустя несколько часов после операции ушастая пациентка уже хорошо себя чувствовала и ела с большим аппетитом. Она провела несколько дней под наблюдением ветеринаров, а затем отправилась домой.