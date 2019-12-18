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В Ростовской области в торговом павильоне произошел пожар

В Ростовской области в торговом павильоне произошел пожар
В городе Миллерово произошел пожар в торговом павильоне. Возгорание произошло в помещении магазина на улице Промышленной.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 19 декабря около двух часов ночи. На момент прибытия пожарных, огнем была охвачена площадь 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Спасателям понадобилось порядка 10 минут, чтобы полностью потушить пламя. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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