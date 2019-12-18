В Ростовской области в торговом павильоне произошел пожар



В городе Миллерово произошел пожар в торговом павильоне. Возгорание произошло в помещении магазина на улице Промышленной.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 19 декабря около двух часов ночи. На момент прибытия пожарных, огнем была охвачена площадь 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Спасателям понадобилось порядка 10 минут, чтобы полностью потушить пламя. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.