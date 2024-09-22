В Ростовской области произошел пожар на складе пиломатериалов
В городе Шахты Ростовской области 22 сентября произошел пожар на складе пиломатериалов. ЧП случилось по адресу: улица Профсоюзная, 45.
Возгорание началось в 10:30. Местные жители, заметив дым, вызвали пожарных. На место происшествия оперативно прибыли 37 человек на девяти единицах спецтехники. Через час пожар был локализован.
По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 400 квадратных метров. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.