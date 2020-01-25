В Ростовской области при столкновении «Волги» и фуры пострадал один человек



На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры. Инцидент случился около 19 часов 27 января на автодороге Новочеркасск — Каменоломни.



Мужчина на «Волге» выезжал со стороны посёлка Казачьи Лагери. Поворачивая направо, он выехал на встречную полосу и врезался в фуру «МАН» под управлением 43-летнего водителя.



- В результате ДТП 46-летний водитель легкового авто получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Его доставили в больницу.

