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В Ростовской области при столкновении «Волги» и фуры пострадал один человек

В Ростовской области при столкновении «Волги» и фуры пострадал один человек
На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры. Инцидент случился около 19 часов 27 января на автодороге Новочеркасск — Каменоломни.

Мужчина на «Волге» выезжал со стороны посёлка Казачьи Лагери. Поворачивая направо, он выехал на встречную полосу и врезался в фуру «МАН» под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП 46-летний водитель легкового авто получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Его доставили в больницу.

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