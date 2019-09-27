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Водитель фуры протаранил иномарку на трассе в Ростовской области: есть пострадавший

Водитель фуры протаранил иномарку на трассе в Ростовской области: есть пострадавший
Один человек пострадал в результате ДТП с участием фуры в Ростовской области. Авария произошла в Аксайском районе 1 октября около 11:30.

На 1030-м километре трассы М-4 «Дон» 51-летний водитель «МАНа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Медики доставили его в больницу.

По факту происшествия специалисты начали проверку.

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