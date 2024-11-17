В Ростовской области при пожаре в заброшенном доме 17 ноября погиб мужчина
В Азовском районе Ростовской области при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина. Пламя разгорелось 17 ноября в хуторе Коса.
В заброшенную постройку около 04:20 зашел мужчина. На улице было холодно и он решил разжечь костер. В теплом помещении неизвестный заснул. Очевидцы заметили, что из дома повалил дым, и вызвали сотрудников МЧС.
Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах.
В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что личность погибшего устанавливается.