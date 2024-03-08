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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Октябрьском сельском районе при пожаре в доме погиб мужчина. Огонь унес жизнь человека 7 марта в поселке Малая Сопка.
По предварительным данным, пламя разгорелось около 13:00 на улице Заречной, 9. Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей. К приезду восьми специалистов на трех автоцистернах стихия охватила порядка 12 квадртных метров жилплощади.

Когда пожарные потушили огонь, в одной из комнат они обнаружили тело мужчины. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, личность погибшего устанавливается.

По какой причине в доме вспыхнул огонь, пока не известно. Не исключено, что пламя разгорелось из-за замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем.
Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области
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