В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области случился крупный пожар, в котором погиб человек. Страшная трагедия произошла 18 апреля около 13:00 в Белой Калитве.Пламя охватило частный дом на улице Октябрьской. Соседи увидели черные клубы и вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли шесть человек на двух единицах спецтехники.К приезду пожарных огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Полыхал практически весь дом. Пламя потушили за 15 минут. В одной из комнат спасатели обнаружили обугленный труп.