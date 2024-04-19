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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек
В Ростовской области случился крупный пожар, в котором погиб человек. Страшная трагедия произошла 18 апреля около 13:00 в Белой Калитве.

Пламя охватило частный дом на улице Октябрьской. Соседи увидели черные клубы и вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли шесть человек на двух единицах спецтехники.

К приезду пожарных огонь распространился на площади 60 квадратных метров. Полыхал практически весь дом. Пламя потушили за 15 минут. В одной из комнат спасатели обнаружили обугленный труп.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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