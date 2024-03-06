В Ростове 40-летний мужчина погиб при пожаре в доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Житель Ростова погиб после пожара в частном доме. ЧП случилось ранним утром 5 марта.Дом № 11 в Кизитериновской балке загорелся около 6:30. Пламя в считанные минуты охватило несколько комнат. Соседи, увидев столб дыма, вызвали спасателей.— На место направили 20 человек на пяти единицах спецтехники, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.К прибытию пожарных полыхало более 40 квадратных метров жилья. Когда спасатели потушили огонь, в одной из комнат обнаружили тело 40-летнего мужчины. Он скончался, отравившись дымом.Предварительно, пожар начался из-за перегревшейся печи.