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В Ростове 40-летний мужчина погиб при пожаре в доме

В Ростове 40-летний мужчина погиб при пожаре в доме
Житель Ростова погиб после пожара в частном доме. ЧП случилось ранним утром 5 марта.

Дом № 11 в Кизитериновской балке загорелся около 6:30. Пламя в считанные минуты охватило несколько комнат. Соседи, увидев столб дыма, вызвали спасателей.

— На место направили 20 человек на пяти единицах спецтехники, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.

К прибытию пожарных полыхало более 40 квадратных метров жилья. Когда спасатели потушили огонь, в одной из комнат обнаружили тело 40-летнего мужчины. Он скончался, отравившись дымом.

Предварительно, пожар начался из-за перегревшейся печи.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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