В Ростовской области при пожаре в частном доме от отравления погибли двое детей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Сальске Ростовской области при пожаре в частном домовладении погибли два несовершеннолетних. Огонь уничтожил постройку на площади в 15 квадратов. Трагедия произошла 17 ноября на улице Абрикосовой.Пламя вспыхнуло, пока хозяин постройки был во дворе. Дома оставались мальчики 2-х и 4-х лет. В какой-то момент мужчина заметил, что из окон повалили клубы дыма. Он сразу же побежал вытаскивать мальчиков на улицу. Затем мужчина позвонил в МЧС и скорую.Медики пытались спасти ребят, но сделать это не удалось. Дети погибли на месте от отравления едким дымом.Огонь ликвидировали 12 спасателей на трех автоцистернах. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».