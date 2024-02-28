В Ростовской области при пожаре в доме едва не погибли двое детей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области спасатели вытащили из горящего дома двоих детей. Пожар случился 28 февраля в станице Егорлыкской.Пламя вспыхнуло в частном доме на улице Краснопартизанской. В этот момент там находились 13-летняя девочка и ее 5-летний брат. Соседи заметили, как из постройки повалили клубы дыма, и сразу же вызвали пожарных. Дети попытались самостоятельно решить проблему и открыли окна. Однако это лишь усилило пламя. Из-за сильного дыма родственники выбраться на улицу не смогли.Для тушения на место выехали 11 спасателей на трех автоцистернах. Огонь полностью уничтожил дом.Специалистам удалось вывести уже обессиленных детей на воздух. Медицинская помощь им не понадобилась.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. При этом пожарный извещатель в доме был установлен, однако взрослые вовремя не поменяли в нем батарейку.