Шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме. Огонь разгорелся в ночь на 12 ноября в хуторе Страхов на улице Заозерной.Пламя вспыхнуло около 00:15. Из окон повалили клубы черного дыма, и очевидцы ринулись на помощь. Они вызвали на место сотрудников МЧС. В момент возгорания в доме находились 12 рабочих. Накануне они праздновали день рождения одного из них.На место прибыли 18 спасателей на шести автоцистернах. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в доме обнаружили тела шестерых человек. Еще два человека пострадали.Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.