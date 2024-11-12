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Шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме. Огонь разгорелся в ночь на 12 ноября в хуторе Страхов на улице Заозерной.

Пламя вспыхнуло около 00:15. Из окон повалили клубы черного дыма, и очевидцы ринулись на помощь. Они вызвали на место сотрудников МЧС. В момент возгорания в доме находились 12 рабочих. Накануне они праздновали день рождения одного из них.

На место прибыли 18 спасателей на шести автоцистернах. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в доме обнаружили тела шестерых человек. Еще два человека пострадали.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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