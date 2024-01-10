В Шахтах при пожаре в частном доме погибли два человека
В городе Шахты Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое мужчин. ЧП случилось на улице Победы Революции, 30.
Пламя вспыхнуло около 04:10. Всего за пару минут огонь охватил площадь пять квадратов. Местные жители заметили густые клубы дыма и вызвали на место спасателей.
Очаг возгорания удалось потушить спустя 15 минут. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте пожара обнаружили тела двух мужчин. Смерть наступила от отравления продуктами горения.