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Пенсионер получил ожоги при пожаре в Новочеркасске

Пенсионер получил ожоги при пожаре в Новочеркасске
В Новочеркасске Ростовской области в результате пожара пострадал один человек. Возгорание произошло в хозпостройке на улице Ефремова. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 30 апреля около 16:30.

На место происшествия направили восемь спасателей и две единицы техники. К моменту их прибытия огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. На тушение ушло примерно 15 минут.

- Благодаря оперативным действиям пожарных спасён человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ещё один дончанин пострадал. Ожоги рук получил 67-летний мужчина. Его доставили в больницу машиной скорой помощи.

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