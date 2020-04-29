Пенсионер получил ожоги при пожаре в Новочеркасске
В Новочеркасске Ростовской области в результате пожара пострадал один человек. Возгорание произошло в хозпостройке на улице Ефремова. Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны 30 апреля около 16:30.
На место происшествия направили восемь спасателей и две единицы техники. К моменту их прибытия огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. На тушение ушло примерно 15 минут.
- Благодаря оперативным действиям пожарных спасён человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ещё один дончанин пострадал. Ожоги рук получил 67-летний мужчина. Его доставили в больницу машиной скорой помощи.