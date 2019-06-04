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Пенсионер получил серьёзные ожоги при пожаре в Ростове

Пенсионер получил серьёзные ожоги при пожаре в Ростове
В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадал пенсионер. Несчастный случай произошёл 5 июня на улице Хвойной. Сообщение о возгорании поступило около 15 часов. Огонь вспыхнул на чердаке частного дома.

- Помещение оказалось повреждено на площади 100 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировать пожар удалось примерно за полчаса. К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.
В результате происшествия пострадал 71-летний мужчина. Пенсионер получил ожоги и был доставлен в больницу скорой помощи. Причину пожара устанавливают специалисты.

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