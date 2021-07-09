В Ростовской области пожилой мужчина нашел повешенным своего сына

В Ростовской области пенсионер нашел повешенным своего 41-летнего сына. Трагедия произошла вечером 12 июля в одном из частных домов в хуторе Рудаков Белокалитвинского района.По данным собственного источника Rostov.ru, 70-летний мужчина занимался вечером домашними делами. Он зашел в летнюю кухню, чтобы взять кое-какие вещи, и увидел сына, который уже не подавал признаков жизни. Пенсионер вызвал скорую помощь и полицию.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Предварительно смерть наступила в результате механической асфиксии.Тело мужчины направлено в морг для экспертизы, которая установит все обстоятельства его смерти.