В Ростовской области нашли повешенным 15-летнего мальчика

В Ростовской области 15-летний подросток найден повешенным. Трагедия произошла вечером 4 февраля в одном из поселений Октябрьского района донского региона.По данным собственного источника Rostov.ru, тело ребенка нашли родственники в доме. Спасти школьника, к сожалению, не удалось. Медики констатировали его смерть от асфиксии.- По данному факту проводится проверка, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Известно, что парень рос в полноценной семье, занимался спортом и был неконфликтным ребенком. Причины трагедии устанавливают.