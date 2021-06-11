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В Ростовской области мужчина нашел мертвой свою 55-летнюю мать

В Ростовской области мужчина нашел мертвой свою 55-летнюю мать
В Ростовской области в квартире нашли труп пожилой женщины. Трагедия произошла 12 июня на улице Комсомольской в поселке Каменоломни.

По информации собственного источника Rostov.ru, тело 55-летней Ирины В. обнаружил ее сын. Женщина несколько дней не выходила на связь, поэтому он решил проверить, все ли с ней в порядке. Зайдя в квартиру, он увидел труп матери, лежащий на полу.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - На теле были обнаружены множественные ушибы и синяки.

По словам соседей, Ирина вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным. В частности, за несколько дней до смерти она сильно напилась и несколько раз упала на кирпичный парапет возле подъезда. Женщина не стала обращаться за медпомощью, это и могло послужить причиной ее кончины.

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