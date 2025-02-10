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В Ростовской области потушили крупный пожар в автомастерской сельхозтехники

В Ростовской области потушили крупный пожар в автомастерской сельхозтехники

В Ростовской области потушили масштабное возгорание в автосервисе, который специализируется на сельскохозяйственной технике. Инцидент произошел вечером 7 февраля в городе Зернограде.

Огонь вспыхнул в мастерской, расположенной по адресу: улица Западная, 27. Жители округа заметили яркое пламя и облака дыма. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил территорию площадью 100 квадратных метров, полностью заполнив помещение.

Для ликвидации пожара были задействованы десять человек — как добровольцев, так и сотрудников МЧС, которые работали на трех специализированных автомобилях. Потушить пламя удалось за почти три часа. От здания автомастерской остались лишь обугленные стены, огонь полностью уничтожил всю мебель, станки и приборы в здании.

Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Предварительные выводы предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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