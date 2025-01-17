В Ростовской области на большой площади горел частный дом

Фото: Соцсети

В Ростовской области произошло возгорание в частном доме, площадь которого составила 30 квадратных метров. О происшествии сообщили очевидцы через социальные сети.Пожар вспыхнул примерно в 15:06 на улице Шевченко, 61, в Таганроге. Местные жители заметили большой столб дыма, который был виден с близлежащих улиц. В течение нескольких минут огонь охватил практически всю постройку. К моменту прибытия сотрудников МЧС пламя уже распространилось на площади 30 квадратных метров.На место происшествия были направлены 16 спасателей на четырёх специализированных автомобилях. Полностью ликвидировать пожар удалось к 16:10.Согласно информации от ГУ МЧС Ростовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возникновения пожара на данный момент остаются неясными.