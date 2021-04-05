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В Ростовской области подвыпивший мужчина сжег свою жену

В Ростовской области подвыпивший мужчина сжег свою жену
В Ростовской области 61-летний мужчина облил бензином и сжег свою супругу. Житель хутора Голубинка Белокалитвинского района подозревается в убийстве с особой жестокостью.

Ранее Rostov.ru рассказывал о пожаре, случившемся 26 марта в доме на улице Центральной. Тогда, по предварительным данным, 47-летняя хозяйка жилища не смогла выбраться из огня и получила сильнейшие ожоги. Позже выяснились шокирующие подробности трагедии.

Выяснилось, что женщина стала жертвой жестокого преступления. В тот вечер сотрудница шахты «Садкинская» ждала супруга с рыбалки. Чтобы скоротать время в одиночестве, она немного выпила. Муж вернулся домой не в настроении и решил повоспитывать возлюбленную. В пылу злости он схватил канистру с бензином, облил жену и вещи в доме, после чего поджег жилище. Сам мужчина выбежал из дома.

Осознав, что натворил, он бросился в огонь спасать жену. Однако было поздно - она получила сильнейшие ожоги, от которых скончалась в ожоговом центре донской столицы спустя неделю после ЧП.

- В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», - старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

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