В Ростовской области подросток взял из дома 15 тысяч и пропал без вести

Фото: Соцсети.

16-летний Кирилл Братченко из хутора Старая Станица Ростовской области пропал без вести. Парень ушел из дома 27 апреля.Кирилл Братченко выглядит на 15-16 лет, его рост - 163 см, он худощав, имеет черные волосы средней длины и глаза серо-зеленого цвета, нос средней формы, губы немного вздернуты. В день пропажи он был одет в синюю болоньевую куртку, черные брюки и серую футболку, на ногах были черные текстильные мокасины, без носков.С собой у Кирилла были 15 тысяч рублей, три банки консервированного молока и несколько банок рыбных и мясных консервов.Если у вас есть информация о месте нахождения Кирилла, пожалуйста, свяжитесь по следующим телефонам: 112, 8-999-471-02-14 или ПДН: 8-908-198-76-49.