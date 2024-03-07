В Ростовской области подросток попал под колеса машины

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Красном Сулине Ростовской области 15-летний мальчик попал под колеса легковушки. ДТП случилось 16 марта около 16:00.Предварительно, 66-летний водитель «Ниссана Тиида» двигался по улице Ленина. На пересечении с улицей Победы на проезжую часть вышел школьник. Пешеход переходил дорогу по «зебре».Мужчина ударил по тормозам, но автомобиль не успел вовремя остановиться. От удара мальчика отбросило в сторону.По информации УГИБДД по Ростовской области, 15-летний парень получил травмы. Его доставили в больницу.