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В Ростовской области подросток попал под колеса машины

В Ростовской области подросток попал под колеса машины
В городе Красном Сулине Ростовской области 15-летний мальчик попал под колеса легковушки. ДТП случилось 16 марта около 16:00.

Предварительно, 66-летний водитель «Ниссана Тиида» двигался по улице Ленина. На пересечении с улицей Победы на проезжую часть вышел школьник. Пешеход переходил дорогу по «зебре».

Мужчина ударил по тормозам, но автомобиль не успел вовремя остановиться. От удара мальчика отбросило в сторону.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 15-летний парень получил травмы. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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