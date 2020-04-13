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В Ростовской области мужчину будут судить по обвинению в убийстве собутыльника

В Ростовской области мужчину будут судить по обвинению в убийстве собутыльника
На скамью подсудимых отправится житель Пролетарского района Ростовской области. Мужчина обвиняется по статье «Убийство». Об этом 14 апреля сообщили в областной прокуратуре.

Происшествие случилось в октябре 2019 года. По версии следствия, 51-летний дончанин выпивал в компании знакомых. Приятели находились на летней кухне частного дома. Во время застолья между обвиняемым и одним из гостей вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и не менее четырёх раз ударил им оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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