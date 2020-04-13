В Ростовской области мужчину будут судить по обвинению в убийстве собутыльника

На скамью подсудимых отправится житель Пролетарского района Ростовской области. Мужчина обвиняется по статье «Убийство». Об этом 14 апреля сообщили в областной прокуратуре.Происшествие случилось в октябре 2019 года. По версии следствия, 51-летний дончанин выпивал в компании знакомых. Приятели находились на летней кухне частного дома. Во время застолья между обвиняемым и одним из гостей вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и не менее четырёх раз ударил им оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.