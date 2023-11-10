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В Волгодонске 69-летний пешеход пострадал под колесами УАЗа

В Волгодонске 69-летний пешеход пострадал под колесами УАЗа
В Волгодонске водитель на УАЗе сбил 69-летнего пешехода. Авария случилась около 17:40 на улице Прибрежной.

По предварительным данным, 42-летний мужчина на УАЗ «Патриот» двигался в районе дома № 25. В какой-то момент на проезжую часть вышел 69-летний мужчина. Он хотел проскочить проезжую часть и попал под колеса авто.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, проводится проверка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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