В Волгодонске 69-летний пешеход пострадал под колесами УАЗа

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске водитель на УАЗе сбил 69-летнего пешехода. Авария случилась около 17:40 на улице Прибрежной.По предварительным данным, 42-летний мужчина на УАЗ «Патриот» двигался в районе дома № 25. В какой-то момент на проезжую часть вышел 69-летний мужчина. Он хотел проскочить проезжую часть и попал под колеса авто.- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, проводится проверка, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.