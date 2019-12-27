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На трассе под Новочеркасском пешеход погиб под колесами ВАЗа

На трассе под Новочеркасском пешеход погиб под колесами ВАЗа
Под Новочеркасском в результате ДТП погиб пешеход. Авария произошла вечером 30 декабря на трассе Новочеркасск – Багаевская.

По предварительным данным, мужчина вышел на проезжую часть в неположенном месте. 41-летний водитель «ВАЗ-2115» не сумел резко затормозить и сбил пешехода.
- По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машин, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Личность мужчины пока не установлена. На вид ему - около 40 лет. Сотрудники полиции проводят проверку.

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