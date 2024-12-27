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В Ростове под колесами легковушки оказался 40-летний мужчина

В Ростове под колесами легковушки оказался 40-летний мужчина

В Ростове-на-Дону под колесами легковушки пострадал 40-летний мужчина. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 декабря на улице Особенной рядом с домом №90. В этот момент 40-летний мужчина переходил пешеходный переход, где нет светофора. Проезжая мимо, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не успел вовремя затормозить и на большой скорости сбил пешехода. Удар оказался достаточно сильным, и пострадавший отбросило в сторону.

Согласно данным Госавтоинспекции, 40-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Фото: Rostov.ru
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