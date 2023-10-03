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В Ростовской области три человека пострадали в ДТП

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
В Ростовской области три человека пострадали в ДТП 2 октября. Авария произошла днем на автодороге Волгодонск - Дубовское.

В районе станицы Жуковской женщина за рулем «Джили Эксид» потеряла управление. Люксовый внедорожник занесло, после чего он выехала на встречную полосу. В этот момент по ней двигалась «Лада Веста» под управление 46-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось. От удара транспортные средства отбросило в сторону. Иномарка оказалась на обочине, а легковушка съехала в кювет.

- В ДТП травмы получили водитель и 46-летний пассажир «Лады Весты», а также 40-летний пассажир «Джили Эксид», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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