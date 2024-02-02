В Ростовской области на границе с ДНР три человека пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области рядом с границей ДНР три человека пострадали в ДТП. Авария случилась 1 февраля около 10:00.По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Нивы» ехал по Матвеево-Курганскому району. Около хутора Краснодарского он потерял управление, и машина выехала на встречную полосу. В этот момент по ней двигался пикап «УАЗ 23632», за рулем которого сидел 28-летний парень.Избежать столкновения не удалось. В аварии травмы получили оба водителя и 50-летний пассажир «Нивы». Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших доставили в медицинское учреждение.