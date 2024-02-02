Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области на границе с ДНР три человека пострадали в ДТП

В Ростовской области на границе с ДНР три человека пострадали в ДТП
В Ростовской области рядом с границей ДНР три человека пострадали в ДТП. Авария случилась 1 февраля около 10:00.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Нивы» ехал по Матвеево-Курганскому району. Около хутора Краснодарского он потерял управление, и машина выехала на встречную полосу. В этот момент по ней двигался пикап «УАЗ 23632», за рулем которого сидел 28-летний парень.

Избежать столкновения не удалось. В аварии травмы получили оба водителя и 50-летний пассажир «Нивы». Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.