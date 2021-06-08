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В Ростовской области пешеход попал под колеса ВАЗа

В Ростовской области пешеход попал под колеса ВАЗа
В Каменске-Шахтинском 71-летний мужчина на ВАЗе сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21 часа 9 июня на пересечении улиц Героев-пионеров и Ученической.

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части, когда на разрешающий сигнал светофора на перекресток выехал пенсионер на ВАЗе. Столкновения избежать не удалось.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пешеход, которому на вид было 40-45 лет, в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

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