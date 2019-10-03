В Ростове мужчина попал под колеса отечественного автомобиля



В Ростове под колеса легкового автомобиля попал мужчина-пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 октября на улице Беляева.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, авария случилась около дома № 9. Там водитель «Лада Приора» за рулем которого был водитель 27-ти лет не успел притормозить и сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



- В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.